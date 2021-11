Ramsey saluta la Juve a gennaio? Ipotesi rescissione del contratto

Aaron Ramsey potrebbe lasciare la Juve a gennaio: si fa largo l’ipotesi rescissione per l’ex capitano dell’Arsenal

Aaron Ramsey potrebbe lasciare già a gennaio la Juventus. Il gallese è spesso ai box per infortunio e anche con Allegri in panchina fatica ad guadagnarsi il suo spazio.

Non sarà facile trovare una collocazione in tempi brevi per l’ex Arsenal, anche se l’addio con risoluzione del contratto a gennaio potrebbe essere una soluzione come riporta Gazzetta.it. Le parti non avrebbero comunque ancora parlato di questo scenario, con Ramsey (sotto contratto fino al 2023 a 7 milioni di euro a stagione) che in Premier League interesserebbe soprattutto al Newcastle.