Manchester United, Rashford può partire: due big sull’attaccante

Manchester United e l’addio di Rashford: sull’attaccante inglese piombano gli occhi di Barcellona e PSG, le ultime

Il Manchester United potrebbe perdere uno dei suoi gioielli. Si tratta di Marcus Rashford. L’attaccante, in scadenza nel 2023, in stagione non ha trovato molto spazio con i diavoli rossi.

Secondo quanto riportato da EFE, il Barcellona avrebbe dunque messo gli occhi sul classe ’98 per rinforzare il suo attacco. Non solo in Spagna, ma anche il PSG sembra averlo messo nel mirino, magari al posto di Mbappè.