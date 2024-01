Real Madrid, Ancelotti: «Questo non è ancora il miglior Vinicius»

Le parole di Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, dopo la vittoria delle Merengues contro il Barcellona in Supercoppa

Non una vittoria, ma un trionfo quello del Real Madrid di Carlo Ancelotti, che ha battuto il Barcellona nella finale di Supercoppa di Spagna. Le Merengues hanno vinto per 4-1, con una tripletta di Vinicius Jr. e poi con la rete di Rodrygo a chiudere il poker. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «È stata una gara difficile, non mi aspettavo di segnare così presto, abbiamo sfruttato la loro linea alta, il risultato è eccessivo per come ha giocato il Barcellona»

VINICIUS – «Ha giocato molto bene. Ha avuto bisogno di due o tre partite per tornare al suo livello migliore».

PARTITA – «Abbiamo iniziato molto bene e abbiamo approfittato della linea alta che avevano per cercare il pressing. La squadra sta davvero bene, siamo motivati, soprattutto dopo la vittoria di questo titolo. È il mio undicesimo titolo col Real Madrid? Sono contento, ma voglio lottare per conquistare il dodicesimo».

SUPERATO IL RECORD DI ZIDANE – «È stata una notte speciale, ma al Madrid ci sono molte notti speciali. Questa è la forza di questo club».

COSA HA DETTO ALL’ARBITRO – «Non gli ho detto nulla, ho semplicemente detto che la partita si stava innervosendo troppo»