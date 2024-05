Real Madrid-Borussia Dortmund, Jorge Valdano: «Ancelotti ha una serie di QUALITA’ che lo rendono la cosa MIGLIORE del suo club. Il Real NON PERDE mai le FINALI per un motivo»

Le parole di Jorge Valdano, ex calciatore del Real Madrid, sulla finale di Champions League contro il Borussia Dortmund

Jorge Valdano, oltre a essere un ex giocatore che ha vinto il Mundial nel 1986, è un raffinatissimo scrittore di calcio, dalle ampie conoscenze e dalla capacità di raccontarle. Ex Real Madrid, conosce l’anima del suo club. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

IL REAL MADRID NON PERDE MAI LE FINALI – «La testimonianza del fatto che i giocatori del Madrid si sono imbevuti della leggenda, e i loro rivali pure. E la leggenda va difesa con unghie e denti perché non si sa mai quando finisce: non bisogna dimenticare che la squadra più gloriosa della Champions è stata 32 anni senza vincerla. La storia insegna tante cose, e per questo è meglio osservarla nella sua interezza e non fermarsi solo agli ultimi anni».

IL REAL DI OGGI – «In questo momento mi vengono in mente tre cose. La prima è che nel Madrid tutti sanno chi comanda. Florentino ha un potere enorme e sa come usarlo. E la gente gli concede cose che non avrebbe concesso ad altri presidenti: penso all’addio di Ronaldo o di Ramos, decisioni di peso che al momento hanno generato commozione ma che non hanno modificato lo spirito della squadra. La seconda è il punto più strategico: il Madrid sa lavorare a medio e lungo termine. Carlo si occupa del quotidiano e il club pensa alle stagioni successive e la cosa sta dando grandi risultati all’interno di un calcio molto legato al senso dell’immediato, pietra di paragone pericolosa e fuorviante. La terza: una cultura fatta di esigenza che fa sì che i giocatori siano sempre concentrati e competitivi».

ANCELOTTI – «Carlo è la cosa migliore che poteva capitare al Real. Un club serio ha come conduttore un uomo che non sbaglia mai una dichiarazione, che proietta un sorriso su tutto il club e che non solo è rispettato ma è amato dai suoi giocatori».