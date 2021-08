Real Madrid, che colpo: fatta per Camavinga. Contratto di sei anni

Il Real Madrid mette a segno il colpo per il futuro del centrocampo. Fatta per il giovane Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga è un nuovo giocatore del Real Madrid. Regalo in arrivo per Carlo Ancelotti, che potrà contare sull’apporto del gioiellino francese per ben sei anni, come spiega il comunicato ufficiale dei blancos:

«Il Real Madrid CF e lo Stade Rennais FC hanno concordato di trasferire il giocatore Eduardo Camavinga, che rimarrà legato al club per le prossime sei stagioni, fino al 30 giugno 2027».