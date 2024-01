Real Madrid, Kroos fischiato in Arabia: «È stato divertente»

Le parole di Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, dopo i fischi ricevuti in Arabia Saudita. I dettagli

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, ha risposto ai fischi ricevuti dai tifosi in Arabia Saudita in occasione della semifinale della Supercoppa Spagnola contro l’Atletico Madrid. Il tedesco è stato criticato per le sue dichiarazioni dopo il passaggio di Gabri Veiga dal Celta Vigo all’Al Ahli, definito come imbarazzante. Attraverso i propri social Kroos ha risposto con ironia, provocando ancora il pubblico arabo.

LE PAROLE – «E’ stato divertente, pubblico incredibile».