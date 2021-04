Il Real Madrid comunica l’assenza di Fede Valverde contro il Getafe: è stato a contatto con un positivo al Covid-19. I dettagli

Fede Valverde non ci sarà contro il Getafe: è stato a contatto con un positivo al Covid-19 e sebbene sia risultato negativo, oggi sarà indisponibile.

«Il Real Madrid CF comunica che il nostro giocatore Fede Valverde è in isolamento da ieri, sabato 17 aprile, essendo stato a diretto contatto con una persona risultata positiva al Covid-19, sebbene il giocatore abbia dato esito negativo in tutti i test che sono stati effettuati. Fede Valverde non sarà disponibile oggi per la partita contro il Getafe CF».