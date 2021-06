Portogallo, Renato Sanches: «Giornali? In campo ci andiamo noi»

Il centrocampista del Portogallo, Renato Sanches, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Belgio: ecco le sue dichiarazioni

Renato Sanches, centrocampista del Portogallo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Belgio per gli ottavi di Euro 2020.

«Certo che guardo la televisione, ma i media dicono: oggi siamo buoni, domani siamo cattivi. Essere consapevoli di questo non è qualcosa che ci rende migliori. I giornali non giocano, noi lo facciamo. Non possiamo lasciarci trasportare dalle emozioni, dai media o dai social network. Dobbiamo cogliere l’attimo e divertirci. Belgio? In un Europeo tutte le squadre danno il massimo. Quello che conta non è tanto la qualità, ma l’atteggiamento e la volontà».