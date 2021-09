Retroscena Insigne, l’Inter ci aveva provato davvero: i dettagli

Tra i tanti nomi accostati all’Inter in questa ultima sessione di mercato è comparso anche quello di Lorenzo Insigne

Tra i tanti nomi accostati all’Inter in questa ultima sessione di mercato è comparso anche quello di Lorenzo Insigne: il contratto del capitano del Napoli scade il 30 giugno 2022, e la trattativa per il rinnovo appare tutt’altro che semplice. Un’occasione che stuzzica e non poco la dirigenza nerazzurra, che ha pensato anche a lui come soluzione low cost per rinforzare il proprio reparto avanzato, prima di virare su Correa.

Il Corriere dello Sport rivela i dettagli della proposta nerazzurra: se l’Inter, che ci ha provato (ma blandamente) veramente volesse Insigne, potrebbe semplicemente rinnovare la sua proposta assai scugnizza: sette milioni di euro alla firma, quadriennale da sei, disponibilità dei diritti d’immagine e una Milano nerazzura da bere.

