Rinnovo Brozovic, ottimismo crescente in casa Inter: i dettagli

Rinnovo Marcelo Brozovic, resta ancora distanza tra domanda e offerta, ma in casa Inter filtra cauto ottimismo

Continua a essere prioritario in casa Inter l’argomento rinnovo per quanto riguarda Marcelo Brozovic. Il contratto del centrocampista scadrà a giugno 2022 e l’obiettivo della dirigenza è arrivare al più presto a una decisione.

Come riporta Tuttosport, però, c’è ancora distanza tra la domanda del croato (7 milioni di euro) e l’offerta dell’Inter (5.5 milioni più bonus per salire fino a 6 milioni). Il primo incontro è stato fatto mercoledì e la fiducia in casa nerazzurra resta, come testimoniato anche ieri da Marotta nel pre partita di Inter Napoli.