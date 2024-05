Rinnovo Inzaghi, ecco tutti i DETTAGLI su quello che sarà il NUOVO CONTRATTO con l’Inter

Rinnovo Inzaghi, ecco quelle che saranno le cifre per quanto riguarda il tecnico dell’Inter. Ingaggio da TOP allenatore

La Gazzetta dello Sport, i prossimi giorni in casa Inter saranno decisivi anche per il prolungamento di Simone Inzaghi, attualmente in scadenza a giugno del 2025.

Il tecnico piacentino, firmerà un contratto fino al 2027 con 6 milioni d’ingaggio più bonus per un progetto a lungo termine e soprattutto vincente da entrambe le parti.