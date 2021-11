Rinnovo Saponara, Fiorentina pronta ad aprire le trattative

Rinnovo Saponara, in casa Fiorentina tutto fa pensare che le parti continueranno insieme nel prossimo futuro. Le ultime notizie

Le prestazioni fornite fin qui da Riccardo Saponara hanno soddisfatto tutti in casa Fiorentina. Per questo, secondo quanto riferisce La Nazione, il club viola sarebbe pronto ad aprire i discorsi per il rinnovo del contratto.

Il trequartista attualmente andrebbe in scadenza il prossimo giugno, ma si vuole evitare questo scenario.