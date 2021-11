Rinnovo Sarri, la Lazio non ha fretta di chiudere

Rinnovo Sarri, il presidente Lotito fa il punto sulla situazione contrattuale del tecnico. Le sue dichiarazioni

Il rinnovo di Sarri non è più solo un’idea. Il patron della Lazio, Claudio Lotito, vuole blindare il suo tecnico ed è già in programa un incontro. Come raccolto da Il Messaggero, il presidente ha commentato la situazione.

DICHIARAZIONI – «Guai a creare allarmi o ansia, non c’è nessuna fretta. Ci vedremo con Sarri in settimana ma soltanto quando ci sarà tempo. Siamo già in piena sintonia, nessuna preoccupazione».