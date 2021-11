Rinnovo Sarri, Lotito tranquillizza: «Lo incontrerò con calma»

Claudio Lotito è molto tranquillo in merito al rinnovo di Maurizio Sarri con la Lazio: la sosta il momento giusto per approfondire il dialogo

Sarri e la Lazio, avanti insieme. La strada appare tracciata e non solo in virtù del contratto biennale sottoscritto la scorsa estate ma anche e soprattutto per la stima reciproca tra il tecnico e il presidente Lotito. Il patron biancoceleste ha proposto il rinnovo di contratto al tecnico dopo la disfatta di Verona ed è pronto ad approfondire il discorso durante l’attuale sosta per le nazionali.

Il Messaggero riporta le parole di Lotito dopo la vittoria contro la Salernitana: «Incontrerò Sarri con calma». In queste due settimane potrebbe esserci una stretta di mano per il prolungamento fino al 30 giugno del 2025, per i dettagli burocratici e tecnici ci vorrà più tempo. Nulla che possa comunque mettere in discussione un rapporto solido come quello tra i due.