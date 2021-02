Roma, conferenza Fonseca: «Il Braga se la può giocare con chiunque»

Le parole in conferenza stampa del tecnico della Roma Paulo Fonseca in previsione della partita contro il Braga in Europa League

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Braga. Ecco le sue parole.

QUALITA’ – «Ho messo in guardia la mia squadra sulla qualità del Braga. Loro non seguono il campionato portoghese e non conoscevano questa squadra. Ora so che non la sottovaluteranno».

BRAGA – «Credo che sulla carta tutti ritengano che sia una differenza fra le due squadre ma il Braga può giocarsela alla pari con chiunque. Basta dare un’occhiata ai risultati che ha ottenuto in campionato».

SCENARIO – «Sarà una partita aperta e spero che il clima permetta ad entrambe le squadre di offrire un grande squadre. Entrambe hanno una matrice offensiva, a cui piace prendere l’iniziativa».