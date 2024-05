Roma, Dybala: «Ogni battaglia ci insegna qualcosa, l’orgoglio per i colori è più forte di ogni risultato»

Paulo Dybala, fantasista della Roma, si è espresso sui social dopo la recente eliminazione dall’Europa League

Paulo Dybala non ha potuto aiutare come avrebbe voluto la sua Roma nel match di ritorno della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. La Joya non ha comunque fatto mancare la sua presenza, dentro e fuori dal campo, come dimostra il post su Instagram.

DYBALA – «Ogni battaglia ci insegna qualcosa, e nonostante la delusione, usciamo dal campo a testa alta, orgogliosi di quanto abbiamo dato e di come abbiamo lottato. L’orgoglio per i colori che portiamo è più forte di ogni risultato e ci guida a non scoraggiarci mai. Un Grazie va ai nostri tifosi, rialziamo la testa perché non è ancora finita la stagione. Forza Roma».