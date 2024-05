Roma Dybala, tra infortuni e senza Champions il futuro è un’incognita

Roma, senza la Champions League sarà addio per Dybala? I giallorossi riflettono, in particolare sui tanti infortuni

Mentre la Roma attende con trepidazione gli ultimi 180′ di campionato (e il recupero di Atalanta-Fiorentina) per capire quali sono le sue chance di giocare in Champions League, la dirigenza medita sul futuro di Paulo Dybala. Il calciatore argentino, come rivelato dal Corriere dello Sport, in caso di mancata qualificazione in Champions potrebbe decidere di far valere la sua clausola rescissoria di 12 milioni per cambiare area: mentre il suo agente sonda il terreno in Europa, in Arabia sono già molti i club interessati e per cui l’ingaggio della Joya non sarebbe un problema.

La Roma intanto riflette: il talento dell’argentino è fuori discussione e quando è in forma è uno dei migliori in Europa, ma il dubbio è proprio nella sua “forma”. I tanti infortuni sono infatti un problema e le sue numerose e prolungate assenze incidono negativamente sulla squadra. E anche se l’argentino a Roma si trova bene e il rapporto con De Rossi è ottimo, il divorzio a giugno – senza Champions – potrebbe essere persino naturale.