Roma, ancora problemi per El Shaarawy: le ultime

La Roma si prepara ad affrontare il Manchester United in Europa League: niente rifinitura per El Shaarawy

La Roma completato la rifinitura prima della partenza verso l’Inghilterra per la trasferta di Europa League. Allenamento individuale per Stephan El Shaarawy, rimasto a lavorare in palestra per tutto l’allenamento.

Zero i minuti concessi da Paulo Fonseca all’ex Milan nell’ultima gara di campionato con il Cagliari: da monitorare le sue condizioni, parse ancora non al meglio dopo la lesione al flessore della coscia destra accusata a inizio aprile.

