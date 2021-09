Roma, Fazio verso il reintegro in rosa: le ultime sul difensore

Federico Fazio va verso il reintegro in rosa: la Roma accontenterà il difensore per evitare una battaglia legale

Federico Fazio va verso il reintegro in rosa. Il difensore argentino era stato messo fuori squadra da Mourinho in attesa di una nuova sistemazione proveniente dal mercato: nessuna offerta per lui e fase di stallo.

Dopo le minacce di un’azione legale contro la società, la Roma ha deciso di reintegrare in rosa il difensore argentino così da evitare una battaglia legale che avrebbe portato tensioni. Lo riporta il Corriere dello Sport.