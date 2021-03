Roma, Fonseca ha un’idea: doppio play contro lo Shakhtar Donetsk

La Roma si appresta alla gara contro lo Shakhtar Donetsk con la tranquillità del 3-0 dell’andata: Fonseca ha in mente una mossa per il centrocampo

La Roma vola in Ucraina per certificare il passaggio ai quarti di finale di Europa League dopo il 3-0 dell’Olimpico contro lo Shakhtar Donetsk: Fonseca non ammette distrazioni.

Il tecnico portoghese vuole dominare il gioco e come riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe in mente di schierare un doppio play con Villar e Diawara a comandare la manovra.