Un record davvero particolare per la Roma, la miglior squadra della Serie A per rendimento casalingo in questa stagione

La Roma ospita alle 12:30 l’Udinese con l’obiettivo di ottenere i tre punti e migliorare una statistica che la vede al primo posto in Serie A.

La squadra di Paulo Fonseca è rimasta in vantaggio per 518 minuti e sotto nel punteggio per 49 minuti in casa in questo campionati, in entrambi i casi record nel torneo in corso.