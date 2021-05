Roma, nuovo nome per l’attacco: occhi puntati in Bundesliga

Calciomercato Roma: secondo il Corriere dello Sport il club giallorosso avrebbe messo nel mirino Klauss, attaccante dell’Hoffenheim

Nome nuovo per la Roma di José Mourinho: si chiama Joao Klauss, gioca centravanti e appartiene all’Hoffenheim. È una delle idee giovani per l’attacco della Roma. Tiago Pinto, secondo quanto emerge dal Brasile, avrebbe già presentato un’offerta da 6 milioni ai tedeschi. Per il momento senza successo, perché il giocatore ha una clausola rescissoria di 7,5.

Brasiliano con passaporto italiano, classe ‘97, Klauss ha il contratto in scadenza nel 2022. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport è stato proposto dall’agenzia internazionale di procuratori che assiste anche Firmino e Draxler, la Rogon. Naturalmente il suo possibile arrivo non esclude altri movimenti nella zona. È concreto anche l’interessamento della Roma per Andrea Belotti, altro centravanti in scadenza 2022, aspettando che si entri nel vivo di una trattativa con il Torino. Così come Tiago Pinto monitora Andrè Silva, rilanciatosi nell’Eintracht Francoforte. E poi ci sono sempre Dzeko e Borja Mayoral sui quali Mourinho non si è ancora pronunciato.