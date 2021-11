Josè Mourinho ritrova Vina e Calafiori. I due saranno a disposizione per la sfida tra la Roma e lo Zorya di domani

Buone notizie in casa Roma in vista del match di domani sera contro lo Zorya, valevole per la quinta giornata dei giorni di Conference League.

Riccardo Calafiori e Matias Vina hanno recuperato dai rispettivi infortuni e saranno regolarmente a disposizione per la gara dell’Olimpico.