Roma, si lavora sulle cessioni: ecco le prime mosse di Tiago Pinto

Sono previste alcune cessioni da parte della Roma nel corso della sessione invernale. ecco le prime mosse del nuovo general manager Tiago Pinto

Le prime mosse sul mercato di Tiago Pinto saranno in uscita. Come riferisce Gazzetta dello Sport, il nuovo general manager della Roma dovrà monetizzare dalle cessioni di alcuni pezzi della rosa giallorossa.

Il principale indiziato è Amadou Diawara, per il quale sono arrivare alcune richieste dalla Premier League, mentre Carles Perez sembra destinato a lasciare Roma in prestito per ornare in Liga.