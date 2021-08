Roma, Zaniolo squalificato: Mourinho ha scelto il sostituto

Contro la Salernitana, la Roma dovrà fare a meno dello squalificato Zaniolo: Mourinho ha scelto il sostituto

Questa sera contro la Salernitana, la Roma dovrà fare a meno di Nicolò Zaniolo che nella prima giornata contro la Fiorentina ha rimediato un’espulsione per doppio giallo. José Mourinho ha pensato tutta la settimana a chi potesse sostituirlo e alla fine è arrivato a una decisione.

Come riportato da Il Messaggero, infatti, a sostituire Zaniolo all’Arechi sarà Carles Perez. Lo spagnolo, in tutte le partite pre-campionato, è stato il sostituto dell’italiano e va da se quindi che contro la Salernitana sarà lui a scendere in campo dal 1′.