Ronaldo salta il trofeo Berlusconi: nessun giallo, tutto programmato

Ronaldo assente in Monza Juve, retroscena: «era già tutto previsto». Le ultime verso il Trofeo Berlusconi

Con tutta probabilità, Cristiano Ronaldo non prenderà parte alla sfida di questa sera tra Monza e Juve, in programma all’U-Power Stadium e valida per il Trofeo Berlusconi.

Come spiegato da La Stampa, tutto era già previsto però. Nessun giallo: l’assenza del portoghese era già stata programmata nei piani di lavoro, della gestione della preparazione. Non c’entrano il futuro – sempre più bianconero – né la valutazione del lavoro dei primi giorni di ritiro: anzi, in casa bianconera sono soddisfattissimi per l’impegno e l’entusiasmo.

