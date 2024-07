Saelemaekers Milan, SVOLTA sul mercato: ecco la DECISIONE di club e giocatore

Il Milan ha preso una decisione su Alexis Saelemaekers dopo il mancato riscatto del Bologna: ecco la svolta

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha posto l’attenzione sulla posizione di Alexis Saelemaekers nel nuovo Milan di Fonseca. Il belga è rientrato alla base dopo l’ottima stagione in prestito al Bologna.

Dopo il mancato riscatto da parte del club rossoblù Saelemaekers ha provato in queste settimane a rimettersi in gioco al Milan cercando di convincere il nuovo tecnico e alla fine sembra esserci riuscito: salvo clamorosi sviluppi dovrebbe rimanere in rosa.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM