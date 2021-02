Sampdoria, attacco a forza quattro: resta il caso La Gumina

Sampdoria, attacco a forza quattro: resta da capire il caso La Gumina, doppiamente escluso dai convocati per Benevento e Fiorentina

La Sampdoria è passata dall’avere il solo Fabio Quagliarella come soluzione d’attacco a poter scegliere tra il capitano blucerchiato e Keita Balde, Ernesto Torregrossa, Manolo Gabbiadini. E poi c’è Antonino La Gumina.

L’attaccante, il cui riscatto dall’Empoli è diventato obbligatorio con il primo punto di febbraio, è stato escluso sia dai convocati per il match in trasferta a Benevento che per la partita casalinga contro la Fiorentina. Una situazione legata sicuramente al mercato, che in alcuni campionati è ancora aperto (ma difficile che l’attaccante accetti ora un trasferimento), ma anche alla volontà di Ranieri (mai celata) di non voler convocare giocatori per il gusto di far numero e non per una effettiva necessità.