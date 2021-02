Sampdoria, Candreva mantiene la promessa: assist e festa social – FOTO

Antonio Candreva festeggia la vittoria contro la Fiorentina: il centrocampista della Sampdoria fondamentale per la conquista dei tre punti

Antonio Candreva l’aveva promesso fin dal suo video di presentazione: avrebbe cercato di fare il maggior numero di assist possibili per Fabio Quagliarella. L’esterno della Sampdoria non è riuscito a festeggiare il riscatto con una vittoria a Benevento, ma si è rifatto (con gli interessi) contro la Fiorentina.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA VAI SU SAMPNEWS24

Già dai precedenti di Candreva contro la squadra viola c’era da aspettarselo, ma l’ingresso in campo assieme a Quagliarella ha cambiato nettamente le sorti di una partita che sembrava imballata verso il pareggio. L’assist preciso e il gol del capitano fruttano alla Sampdoria tre punti preziosi per la classifica, come mette in evidenza Candreva in un post su Instagram.