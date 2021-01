Sampdoria: concordato Eleven Finance, primo step il 15 gennaio

Sampdoria, concordato Eleven Finance: chiesti ulteriori approfondimenti dal giudice delegato. Deposito il 15 gennaio

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è ancora in attesa di un responso dal Tribunale Fallimentare di Roma riguardo al concordato preventivo richiesto per Eleven Finance (ramo cinematografico) e Farvem Real Estate (ramo immobiliare).

Il giudice delegato Daniela Cavaliere ha chiesto alcuni approfondimenti a Gianluca Vidal e Luca Ponti prima di esprimersi sulla fattibilità della richiesta di concordato. Gli avvocati del patron doriano dovranno depositarli entro il 15 gennaio. In caso vaglio positivo da parte del giudice la palla, come riporta il Secolo XIX, passerà all’adunata dei creditori per la votazione.