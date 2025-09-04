Sampdoria, ecco il colpo in difesa per Donati: arriva Dennis Hadžikadunić, i dettagli

Sampdoria, ecco il colpo in difesa per Donati: arriva Dennis Hadžikadunić, tutti i dettagli dell’operazione dei blucerchiati

La Sampdoria ha ufficializzato l’ingaggio di Dennis Hadžikadunić, difensore centrale svedese classe 1998, che porta in dote un bagaglio di esperienza internazionale e una carriera già ricca di tappe significative. L’ex Rostov rappresenta un rinforzo di spessore per il reparto arretrato blucerchiato, pronto a dare solidità e personalità alla retroguardia.

Un trasferimento reso possibile da una deroga speciale

L’arrivo di Hadžikadunić è stato reso possibile grazie a una deroga che gli ha consentito di svincolarsi temporaneamente dal Rostov, club russo con cui era sotto contratto. Difensore centrale di ruolo, ma capace di adattarsi anche in altre posizioni della linea difensiva, il giocatore è apprezzato per la sua affidabilità, la lettura del gioco e la capacità di guidare il reparto.

Una carriera tra Svezia, Russia e prestiti in Europa

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Malmö FF, Hadžikadunić ha esordito tra i professionisti con il Trelleborgs FF prima di attirare l’attenzione di club esteri. Nel 2018 si è trasferito al Rostov, dove ha maturato esperienza nel campionato russo, un contesto competitivo che ne ha forgiato il carattere e la mentalità. Negli anni successivi ha collezionato esperienze in prestito in diversi campionati europei: il ritorno al Malmö, una parentesi nella Liga spagnola con il RCD Mallorca e un’avventura in 2. Bundesliga con l’Hamburger SV. Questi passaggi gli hanno permesso di confrontarsi con stili di gioco differenti, aumentando la sua versatilità.

Numeri e caratteristiche tecniche

A 27 anni, Hadžikadunić conta 266 presenze ufficiali, arricchite da 12 gol e 4 assist. Numeri che testimoniano non solo la sua solidità difensiva, ma anche la capacità di rendersi pericoloso in fase offensiva, soprattutto sulle palle inattive. Alto e fisicamente strutturato, abbina forza fisica a un buon senso della posizione, risultando efficace sia nei duelli aerei che negli uno contro uno.

Un rinforzo per la Serie B

Il tecnico Andrea Donati, allenatore della Sampdoria, potrà contare su un difensore pronto a calarsi immediatamente nella realtà della Serie B. L’obiettivo è chiaro: contribuire alla risalita del club verso la massima serie, mettendo a disposizione esperienza, leadership e conoscenza di diversi campionati europei.

Con l’arrivo di Hadžikadunić, la Sampdoria aggiunge un tassello importante alla propria rosa, puntando su un profilo affidabile e già pronto per le sfide della stagione.