Sampdoria, Keita convince: il riscatto dal Monaco è un affare. Le cifre

Keita Balde continua a segnare con la maglia della Sampdoria. L’importante rendimento rende il giocatore un’opportunità di mercato per i blucerchiati

L’attaccante della Sampdoria Keita Balde sta disputando un campionato importante alla Sampdoria. Il futuro è, invece, ancora da definire.

Keita ha già segnato cinque gol in questa Serie A, l’ultimo proprio oggi contro la Fiorentina. Il diritto di riscatto, a 10 milioni, che può esercitare la Sampdoria diventa così un’opportunità per bruciare la concorrenza del mercato e assicurarsi un giocatore di assoluto valore, anche per il futuro.