Sampdoria, Keita non pensa al riscatto: testa solo sulla Lazio

Keita Balde, per sua stessa ammissione, pensa solo a fare bene con la Sampdoria. Ritorno da ex contro la Lazio: i gol lo avvicinano al riscatto

Che l’operazione Keita Balde sia stata economicamente favorevole alla Sampdoria, in rapporto alla qualità dell’attaccante seppur fermo da mesi, è cosa nota. Il club doriano ha ottenuto il prestito gratuito e metà dell’ingaggio pagato dal Monaco. Dopo il riscatto però la situazione potrebbe essere complicata, quantomeno a livello di stipendio.

Come riporta La Repubblica l’attaccante della Sampdoria dovrà dare un netto taglio ai 2 milioni e 800mila euro che percepisce attualmente se vuole rientrare nei parametri societari. Un pensiero che per il momento non sfiora nemmeno Keita: in testa c’è solo il ritorno alla Lazio da ex.