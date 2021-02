Sampdoria, nessun contatto con Ranieri: slitta ancora il rinnovo

Destino comune per Quagliarella e Ranieri alla Sampdoria: le trattative per il rinnovo slittano a Pasqua. Il tecnico non ha fretta

La domanda sul rinnovo che tarda ad arrivare produce sempre la stessa risposta da parte di Claudio Ranieri: «Non c’è fretta». Il tecnico è concentrato solo sull’obiettivo salvezza, una volta portata la Sampdoria oltre i quaranta punti si potrà parlare di alzare l’asticella e rinnovo di contratto.

Tra marzo e aprile quindi è atteso il confronto tra la società doriana e il tecnico per discutere del rinnovo di contratto. Come riporta Tuttosport, il nodo è legato all’alto ingaggio del tecnico che dovrebbe essere ridotto per rientrare nei parametri. Un destino analogo a quello di Fabio Quagliarella.