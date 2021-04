Sampdoria, non solo Ranieri: anche Osti in bilico

In estate diversi contratti della Sampdoria andranno in scadenza, tra cui quelli di Claudio Ranieri e del Direttore Sportivo Carlo Osti

Entro campionato il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero dovrà sbrigare più di una questione in sede di contratti. Della situazione del mister Claudio Ranieri se ne parla già da alcuni giorni: cresce l’interessamento del Cagliari, ma si tratta di un allenatore che ha appeal in tutta Europa.

Come riporta Il Secolo XIX però anche il contratto del Ds Carlo Osti andrà in scadenza a giugno e lo stesso vale per quello di capitan Quagliarella. Decisioni important, dunque, da prendere per Ferrero per il futuro della Sampdoria.