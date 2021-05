Sampdoria, numeri da brivido per Keita: flop di mercato?

Keita Balde è un flop di mercato per la Sampdoria? I numeri non sono completamente contro l’attaccante blucerchiato: l’analisi

Keita Balde è un flop di mercato? Questa è la domanda che serpeggia tra i tifosi blucerchiati quando si parla dell’attaccante in prestito dal Monaco. E, sia chiaro, non si sta parlando del fatto che la Sampdoria deve riflettere bene prima di sborsare i dieci milioni di euro per il suo riscatto, ma si stanno guardando solo i freddi numeri statistici fatti registrare in questa stagione.

Ventuno partite disputate, cinque gol segnati e due assist. È rientrato negli undici iniziali per ben dieci volte, subentrato in corsa undici, squalificato per un turno e infortunato per ben sei match. I suoi numeri non si discostano molto da quelli fatti registrare da Antonio Candreva, peccato che per ruolo, aspettativa, età quelli di Keita non siano totalmente positivi. Dall’attaccante, per esperienza e precedenti, la Sampdoria poteva aspettarsi qualcosa di più e non è detto che questo “qualcosa” arrivi proprio nelle ultime cinque giornate di campionato. Per il momento il bilancio è più negativo che positivo, guardando anche alle cifre relative all’ingaggio e soprattutto al riscatto che pendono sul club blucerchiato.