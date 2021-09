Sampdoria, numero a sorpresa per Caputo: la scelta dell’attaccante

Francesco Caputo è stato il colpo a sorpresa last minute della Sampdoria. L’attaccante avrebbe già scelto il suo numero di maglia

È Ciccio Caputo il colpo last minute del calciomercato della Sampdoria per la stagione 2021/22. La porta si è chiusa, tutto rimandato a gennaio per la sessione invernale. Operazione complessiva da quattro milioni di euro che consegna un attaccante di esperienza a Roberto D’Aversa.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24

Caputo, vecchio pallino di Daniele Faggiano, indosserà la maglia numero dieci, come rivela Il Secolo XIX. Il suo arrivo permetterà a D’Aversa di poter sperimentare anche il 4-3-1-2, tanto noto alla Sampdoria, con Mikkel Damsgaard (o Valerio Verre) dietro le due punte in funzione di trequartista.