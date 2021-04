Sampdoria, Quagliarella in dubbio per il Verona: la situazione

La Sampdoria ha registrato una leggera flessione in attacco nel girone di ritorno. Quagliarella resta in dubbio per il match contro il Verona

Queste ore serviranno a Claudio Ranieri per prendere le ultime decisioni in vista del match Sampdoria-Verona. Il tecnico blucerchiato teme la fisicità degli avversari e non vuole rischiare nessuno dei giocatori non dimostratisi al top della condizione fisica.

Tra questi c’è Fabio Quagliarella. A quanto riporta il Secolo XIX, il capitano della Sampdoria potrebbe assistere alla gara dalla panchina. Al suo posto uno tra Keita Balde o Valerio Verre a far da spalla a Manolo Gabbiadini in attacco. La Sampdoria ha fatto registrare una leggera flessione in attacco: solo 11 gol nelle ultime undici partite del girone di ritorno.