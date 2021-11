Sampdoria, Quagliarella out col Bologna: prima scelta tecnica, poi l’infortunio

Nella sconfitta contro il Bologna, Quagliarella non è sceso in campo con la Sampdoria. Prima per scelta tecnica e poi per un infortunio

La Sampdoria ha perso contro il Bologna per due a uno e l’allenatore D’Aversa è adesso a rischio esonero. Chi non ha partecipato alla sconfitta contro i rossoblù è Fabio Quagliarella, fuori per scelta tecnica e problemi fisici.

Scelta tecnica perché, come sottolinea Il Secolo XIX, D’Aversa l0 avrebbe fatto partire comunque dalla panchina al netto della botta presa alla coscia durante l’ultima rifinitura. Il problema fisico però è reale infatti il capitano della Sampdoria, chiamato in causa per subentrare, dopo una serie di corse e riscaldamento, ha accusato dolore e ha comunicato al tecnico che non sarebbe sceso in campo.

