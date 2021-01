Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Roma

ROMA – «Affrontare la Roma all’Olimpico per me non sarà mai una gara qualunque, è la mia città e la mia squadra del cuore. Ma sono un professionista e conterà solo fare il meglio per la Samp. Contro la terza forza del campionato ci vorrà la partita perfetta. Loro hanno grandi individualità in grado di far male quasi ad ogni affondo».

EMERGENZA A DESTRA – «Bereszynski sta recuperando, domani proverà a forzare e conto di portarlo con noi a Roma per fargli riassaporare lo spogliatoio. Yoshida ha già giocato in quella zona del campo e mi dà ampie garanzie».

