Sampdoria, Regini ai saluti: niente rinnovo di contratto

Nessun rinnovo di contratto in vista per Vasco Regini: il difensore potrebbe lasciare la Sampdoria a fine stagione

La Sampdoria continua a lavorare in campo e non solo. Tanti i rinnovi di contratto ancora da risolvere come quelli legati a Fabio Quagliarella e al tecnico Claudio Ranieri. Anche il futuro di Vasco Regini è ancora tutto da decidere.

Come riportato dal Secolo XIX, l’ex difensore di Napoli e Parma, è in scadenza il prossimo giugno: per ora nessuno spiraglio di proseguire la sua avventura in blucerchiato, con il classe ’90 che potrebbe liberarsi a parametro zero e cercare fortuna altrove.