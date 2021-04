Sampdoria, rinnovo Claudio Ranieri: la posizione del tecnico

Claudio Ranieri ha una carta importante da usare in sede di trattativa per il rinnovo con la Sampdoria: la valorizzazione dei calciatori

Claudio Ranieri ha un asso nella manica. Come riporta Il Secolo XIX, il tecnico della Sampdoria può calarlo in sede di trattativa per il rinnovo di contratto e potrebbe fare la differenza: la valorizzazione dei calciatori.

Questo aspetto non è secondario per Massimo Ferrero che ha bisogno di un allenatore capace di mettere in mostra i talenti acquistati. Il bilancio della Sampdoria dipende quasi esclusivamente dalle plusvalenze e un tecnico in grado di far esplodere sette calciatori in una stagione e mezzo è un valore aggiunto.