Sampdoria, si ferma Quagliarella: il grande ex a rischio per il Napoli?

Sampdoria Napoli, si ferma Quagliarella: le condizioni dell’attaccante in vista del match al Ferraris, valido per la 30esima giornata di Serie A

Momentaneo stop per Fabio Quagliarella. Nella seduta di ieri, al pari di Lorenzo Tonelli che ha svolto un programma differenziato in linea con le sue esigenze di gestione, anche l’attaccante della Sampdoria non si è allenato con il gruppo.

A quanto riporta il Secolo XIX, Quagliarella sta patendo un indurimento al polpaccio. Nulla di preoccupante e che non metterebbe a rischio la partita contro il Napoli, valida per al 30esima giornata di Serie A.

