Mikkel Damsgaard va verso la fase due del suo recupero agonistico: la Sampdoria non ha fretta. Rientro nel 2022?

Damsgaard corre verso il recupero, ma la Sampdoria non vorrebbe rischiarlo. Come riportato da Il Secolo XIX, il danese potrebbe infatti rientrare nel nuovo anno.

D’Aversa lo vorrebbe riaverlo quanto prima, ma ci saranno da capire le condizioni del classe 2000. I blucerchiati, in accordo con lo staff medico, preferiscono non correre rischi, piuttosto che accelerare l’iter e incappare in un infortunio ancora più grave. Il suo rientro in campo quindi potrebbe slittare direttamente al 2022.

CONTINUA SU SAMPDORIA NEWS 24