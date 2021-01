Sampdoria, tre rinnovi depositati: manca l’ufficialità. Il retroscena

L’unico rinnovo ufficializzato dalla Sampdoria è stato quello di Tommaso Augello. Rinnovati anche Yoshida, Colley ed Ekdal: il retroscena

L’ufficialità del rinnovo di Tommaso Augello è arrivata nel 2020, ma non è l’unico contratto siglato entro la fine dell’anno. A quanto riporta il Secolo XIX, anche Maya Yoshida, Albin Ekdal e Omar Colley hanno rinnovato il proprio contratto con il club doriano anche se la Sampdoria non ha fatto annunci ufficiali.

La scelta sarebbe stata legata a una precisa volontà del presidente Massimo Ferrero per non voler creare malumori nello spogliatoio da parte degli altri giocatori in scadenza che aspettano di incontrarsi con la società per trattare i rispettivi prolungamenti contrattuali: tra questi Fabio Quagliarella, Valerio Verre, Gaston Ramirez e il tecnico Claudio Ranieri.