Si allungano i tempi per il rinnovo di mister Claudio Ranieri con la Sampdoria. Ecco il motivo

Se dal pranzo con Carlo Osti e Riccardo Pecini non sono uscite buone nuove in relazione ai rispettivi rinnovi, tutto in stand-by anche con Claudio Ranieri. Come riporta La Repubblica, i tempi per la firma appaiono più lunghi. Sebbene con Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, non sembrano esserci intoppi e a livello di programmi c’è condivisione, resta un nodo da sciogliere.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24

L’aspetto economico vede ancora divario tra domanda e offerta, pari a circa 500 mila euro. L’ingaggio è sempre argomento che può portare sorprese, sebbene filtri un cauto ottimismo. La distanza non è stata ancora colmata a livello ideologico, quindi non è stato ancora fissato un incontro con l’agente del tecnico, Luca Bascherini