Lazio, cifre e dettagli del rinnovo di Sarri: i dettagli

Lotito vuole chiudere la questione rinnovo prima di Natale: probabile la firma di Sarri dopo la gara di mercoledì contro il Venezia

Pronto il rinnovo per Maurizio Sarri. Mai stato in discussione, le idee sul nuovo contratto circolavano già da tempo. Sembra ormai vicina la fumata bianca con il presidente biancoceleste che vuole far firmare il rinnovo al tecnico prima di Natale.

Probabile che la firma possa avvenire dopo la sfida contro il Venezia di mercoledì, quel che è certo è la durata del nuovo accordo che andrà a scadere nel giugno del 2025. L’ingaggio potrebbe aumentare da 3.3 a 4 milioni annui. A riferirlo il Corriere dello Sport.

CONTINUA SU LAZIO NEWS 24