Sassuolo, Carnevali: «Situazione ingarbugliata per Scamacca»

Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha parlato della questione Scamacca e di come i neroverdi vogliano puntare sull’attaccante

Carnevali ha parlato della questione Scamacca ai microfoni di Sky Sport, anche in vista delle offerte di Juventus e di Parma. Le parole del dirigente del Sassuolo sull’attaccante italiano.

SCAMACCA – «Scamacca è un giocatore richiesto: c’è la possibilità di riportarlo qui al Sassuolo perché crediamo molto in lui. Fino a prova contraria deve prima liberarsi dal Genoa e non è facile, la situazione è molto ingarbugliata».

OFFERTA JUVE – «Su Scamacca quest’anno è stato fatto un progetto tecnico, al Sassuolo conosciamo il suo talento: è un giocatore a cui in molti come la Juve prestano attenzione. Il Genoa ci può dare la possibilità di farlo crescere e l’ha dimostrato, la società ci deve credere. Ora poi col cambio tecnico bisogna vedere se col nuovo allenatore troverà spazio. non c’è solo il discorso Juve. Al Sassuolo in onìgni caso interessa una cessione a titolo definitivo e non temporaneo».