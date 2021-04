Sassuolo, incertezze sul futuro di Berardi: la situazione

Il Sassuolo vorrebbe tenere Berardi a tutti i costi. L’esterno è tentato da un’altra esperienza e sarà decisivo Roberto De Zerbi

Il Sassuolo vuole trattenere in neroverde Domenico Berardi, cui contratto attuale scade nel 2024. Il giocatore prende tempo perchè tentato dal provare un’altra esperienza e molto dipenderà dal futuro di De Zerbi.

Come riporta il Corriere delle Sport il presidente del Sassuolo ha dichiarato: «Una bandiera come lui ci serve, sarebbe un peccato se andasse via». La società sarebbe disposta a un prolungamento contrattuale fino al 2025 con adeguamento dell’ingaggio a 2,3 milioni di euro. Il destino di Berardi dipenderà molto anche dalla permanenza di De Zerbi, che se dovesse andare via inciderebbe sul pensiero del giocatore.