Serie A, gli squalificati dopo la tredicesima giornata di campionato

Serie A, il Giudice Sportivo ha comunicato la lista degli squalificati dopo l’ultima giornata di campionato

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha emanato la lista degli squalificati dopo l’ultimo turno di campionato. Una giornata di stop per Frattesi del Sassuolo per espressioni blasfeme, mentre Veretout della Roma e Gyasi dello Spezia salteranno la prossima gara per aver ricevuto la quinta ammonizione di questa stagione.

Multe per l’Inter (12.000 euro per cori di matrice territoriale da parte dei tifosi), Milan e Fiorentina (2.000 euro per aver ritardato di un minuto l’inizio di gara senza motivi particolari).